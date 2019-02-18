شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ المنيا الارتقاء بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه ناقش مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كافة احتياجات محافظة المنيا بما يخدم الارتقاء بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة والعمل على الحد من انتشار التلوث البيئي، موضحا أن تلك الاحتياجات شملت إنشاء مصنعين لتدوير القمامة بمركزي سمالوط والمنيا ورفع كفاءة مصنع ملوي ليعمل بطاقة تدوير 1800 طن/ يوم وتطوير المحطات الوسيطة والمدافن بتكلفة 252 مليون جنيه، وإنشاء مركز إنقاذ وتدخل سريع ومجمع محارق للمخلفات الخطيرة بعيداً عن الكتلة السكنية.

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وأضاف المحافظ عقب اللقاء الذي عقده وزير التنمية المحلية مع محافظي المنيا، الوادي الجديد، الدقهلية والقليوبية أن الوزير وجه ببذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة لتغيير الصورة الحالية في الشارع المصري، مؤكداً على أهمية دور القطاعين العام والخاص وغير الرسمي في منظومة النظافة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية لتحقيق النجاح المطلوب.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر مستجدات العمل بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمنيا والتي شملت إزالة التراكمات من 6 مقالب بالمحافظة بإجمالي 157 ألف طن وإعادة تنظيم وتشجير وتجميل كل من قرى بني مهدي ودمشير، وإعادة تطوير ورفع كفاءة مصنع العدوة لخدمة مركزي العدوة ومغاغة بطاقة 300 طن/ اليوم والممول من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بمبلغ 32 مليونا، حيث تمت الترسية على شركة بايوانرجى، وتطبيق منظومة الجميع السكنى بمدينة المنيا بدعم عدد من العمال عن طريق أحد المتعهدين وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كما تم دعم تلك المنظومة بـ60 تروسيكلا للجمع والمرور في الشوارع الضيقة بالمدينة.

وأوضح هشام معوض، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، أنه تم خلال اللقاء بحث إجراءات دعم البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة، خاصة منظومة الجمع المنزلي وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة المنيا و240 جمعية أهلية، ورفع كفاءة المدافن الصحية الموجودة والتدابير المالية اللازمة للمنظومة لضمان استمراريتها وعدم توقفها وشركات النظافة الراغبة في العمل بالمحافظة، وإمكانية تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية النظافة ودورها في تحسين الوضع الصحي للمواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري لكل موقع بالمحافظة.