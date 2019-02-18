شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1028 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين الشرقية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة عدة حملات تفتيشية تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن تحرير 1028 محضرا متنوعا منها تحرير 768 محضرا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 260 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل مديرية التموين، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ٢ طن و800 كيلو دقيق بلدى 82% بمدينتي العاشر من رمضان وأبوحماد و360 كيلو سكر بمنيا القمح و1020 عبوة زيت بمركزي أبوكبير وصان الحجر جميعها مدعمة من قبل الدولة، وذلك قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 900 زجاجة خل بمركز ديرب نجم و54 طبق لحم و45 كيلو أسماك بمدينة العاشر من رمضان و43 طبق دواجن بمركز مشتول السوق و25 عبوة سلع غذائية متنوعة بمركز الزقازيق، كما تم ضبط 2 طن كربونات كاليسيوم و750 كيلو خامات ووحدات إنتاج تدخل في عمليات تصنيع السلع غير الغذائية بمدينة العاشرمن رمضان، وذلك في إطار الحملات الرقابية والتفتيشية المستمرة لضبط الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وللتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.