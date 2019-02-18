شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 810 آلاف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة بحضور مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، والصيدلة، والطب العلاجي، ومدير الرعاية الأساسية والمعامل، ومكافحة العدوى، ومركز المعلومات، وفريق المكتب الفني بالمديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

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حيث تمت مناقشة أعمال حملة التجريع ضد الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وتنتهي يوم الخميس القادم، وبلغ ما تم تجريعه حتى اليوم الإثنين ٨١٠٢٦٩ تلميذا من العدد المستهدف وهو ٩٧٩٧٢٦ تلميذا في ٢٠٢٨ مدرسة بالمحافظة بنسبة إنجاز ٨٢.٧% حيث تم تجريع ٦٢٩٤٧٧ تلميذا بمدارس الريف، و١٨٠٧٩٢ تلميذا بمدارس الحضر، ويتم التجريع من خلال ٦٥٢ فريقا طبيا مقسما إلى ٥١٠ فرق بالريف، و١٤٢ فريقا بالحضر، ويتم إعطاء التلاميذ قرصا واحدا من عقار (ميبدنازول) سواء بالبلع أو المضغ بطعم محبب للأطفال للقضاء على الطفيليات المعوية.

كما تمت مناقشة التجهيز لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستنطلق يوم ٢٤ من الشهر الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام، لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، وتمت مناقشة تجهيز أماكن العمل وعدد الفرق المشاركة في الحملة للوصول للعدد المستهدف المطلوب.

واستكمالاً لاستعدادات المبادرة الرئاسية تحت شعار «حملة 100 مليون صحة» والجاري تنفيذها في المحافظة أول مارس القادم، تمت مناقشة خطة العمل وتجهيز أماكن تقديم الخدمة وتوزيع المستلزمات على الإدارات والوحدات الصحية، وقام كل مدير إدارة صحية بعرض التجهيزات الخاصة بالحملة وتدريب الفرق، ومستهدف الإدارة، وتوضيح أي معوقات خاصة بإدارته التي تم وضع حلول لها، كما تم الاتفاق على عمل مسيرة إعلامية عن الحملة بكل مراكز ومدن المحافظة يوم الجمعة القادم.