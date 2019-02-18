شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأمير السعودي عبدالله بن فيصل بن تركي عن عمر 63 عاماً.

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وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبدالله، وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، كما أنه كان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري.