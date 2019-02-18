شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عدد من رموز العمل الأهلي والفنانين والإعلاميين بيوم التسامح لدولة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، والذي يتزامن مع يوم التسامح الإماراتي والذي يقيمه مركز راشد لأصحاب الهمم برئاسة «مريم عثمان»، أقيمت بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، احتفالية تم خلالها تكريم كوكبة من رموز العمل الأهلي والفن والإعلام.

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بدأت الاحتفالية بافتتاح السفير «جمعة الجنيبى» سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، و«مريم الكعبي» نائب سفير الإمارات ورئيس البعثة بمصر، ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، بافتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافى والفنون التشكيلية بقاعة «آدم حنين». وتم عرض فيلم قصير للمخرج اللبناني «بلال زيبارا» لأبطال من أصحاب الهمم يتحدث عن التسامح وكيفية قبول الآخر.

واختتم الحفل بتكريم العديد من رموز الفن والإعلام مريم الكعبي نائب سفير الإمارات ورئيس البعثة بمصر ومريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ود. خليل الزوادى مساعد الأمين العام لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ود. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ود. سهير عبدالقادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا، ود. فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلًا عن مشيخة الأزهر، وجناب الأب تيمون السرياني ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهاني عزيز رئيس جمعية محبى مصر السلام، ومن الفنانين أحمد يحيى، الفنانة صفية العمرى، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة لبلبة، الفنان هانى رمزى، ومن السادة الإعلاميين هشام سليمان رئيس شبكة قنوات دى إم سى وصاحب مبادرة قناة جديدة لأصحاب الهمم، المخرج اللبناني بلال زيبارا، الإعلامى جمال عنايت، الإعلامى طارق علام، الإعلامى جمال الشاعر، الإعلامى مجدى الجلاد، الإعلامى على السيد، والإعلامية بوسي شلبى.

يذكر أن الدورة الثالثة لملتقى أولادنا تستمر فعالياتها حتى ٢٢ فبراير الجارى، بدعم من وزارات «الشباب والثقافة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي»، بمشاركة ٣٧ دولة من خلال فرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية.