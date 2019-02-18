شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني يهدي مؤلفاته إلى الفيلسوف رشدي راشد في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية بزيارة الفيلسوف المصري ومؤرخ العلم العالمي رشدي راشد في مكتبه بالعاصمة الفرنسية باريس. وأهداه نسخة من الطبعة الجديدة من كتابه «الجهاد ضد الجهاد». يذكر أن الدكتور رشدي راشد، الذي تخرج في قسم الفلسفة جامعة القاهرة، قد عمل أستاذًا في جامعات باريس وبرلين وطوكيو، وحصل على أعلى وسام من الرئيس الفرنسي، كما حظى بتقدير واسع في أوروبا وخارجها، ويعتبره الكثيرون أبرز مؤرخي العلم في الحضارة العربية على مستوى العالم.

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