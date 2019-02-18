شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى «المحافظين» بسبب التعديلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار تأييد البعض للتعديلات الدستورية ورفض آخرين أزمة داخل حزب المحافظين، حيث أعلن الحزب عدم موافقته على التعديلات، وفى المقابل، أيدتها الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وقررت الاستقالة من الحزب، وخطى خطاها رؤساء عدد من لجان الحزب بالمحافظات وتقدموا باستقالاتهم، وعلى رأسهم أمينا الحزب بأسيوط والدقهلية، وأكدا أن الحزب كان ينبغى أن يوافق على التعديلات الدستورية لصالح البلاد وليس العكس.

Advertisements

وقال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى للحزب، إن «المحافظين» يسعى إلى ترسيخ الأسس الديمقراطية القائمة على حرية الرأى والتعبير وتبادل الرؤى والأفكار ومن ثم يحترم أى رأى مهما اختلف مع رؤية الحزب. وأضاف «حنتيش»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لا يوجد تعارض بين رؤية الحزب المعلنة الرافضة لمقترح التعديلات الدستورية وبين رأى النائبة «هالة أبو السعد»، التى عبرت عن موافقتها الشخصية كنائبة تمثل أهالى دائرتها ولا تعبر عن رأى الحزب المعلن الصادر عن المجلس الرئاسى، صاحب الاختصاص وذلك طبقا للائحة الداخلية للحزب.

وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد، إن قرار استقالتها نهائى ولا رجعة عنه، وتابعت فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الحزب لم يناقش مع نوابه وأعضائه وقياداته فى المحافظات التعديلات الدستورية، وهو ما أشعل الأزمة، ومبادئ الحزب الرئيسية تطبيق الحرية والديمقراطية».

وأضافت أنه على الحزب أن يعيد تقييم سياساته لتقوم على نفس المبادئ التى كان يتبناها، وأن يكون هناك تفاوض ونقاش حول القضايا المختلفة بشكل أكبر، واتخاذ القرار بشكل قاعدى وليس فوقيا، بحيث لا يكون هناك انفراد فى اتخاذ القرارات، ونفت نيتها الانضمام إلى حزب آخر بعدما تردد عن انضمامها لحزب مستقبل وطن عقب استقالتها.