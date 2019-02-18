ضبط 15 شخصا بينهم 5 موظفين بمكتب تأمينات السلام بتهمة الرشوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من (ع أ.م) المدير العام الأسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ ( حاليا بالمعاش ) ، و (و.س) مندوب الصرف بذات المكتب لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة ‏بمعاشات متوفين، دون علم ورثتهم من الأرامل والأيتام مستحقى صرف تلك المعاشات، وذلك عن طريق استخدامهما لكروت الصرف الإلكتروني التي استحوذا عليها دون وجه حق. وبعرض المتهمين على النيابة العامة ‏أمرت بحبسهما . Advertisements كما ضبطت الهيئة 15 شخصا، من بينهم 5 موظفين بمكتب تأمينات السلام ، لقيام موظفى المكتب بتقاضى مبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة مقابل إثبات استكمالهم لمدد التأمينات عن فترة خدمتهم بموجب مستندات مصطنعة، ليتمكنوا من صرف المعاش المبكر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

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