وزير الأوقاف: إيراداتنا بلغت مليار و200 مليون جنيه.. والشرع لا يتناقض مع القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إيرادات الأوقاف تكفي مصروفاتها حيث بلغت في عام 2018-2019 نحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه، مؤكدا أن الشرع لا يتناقض مع القانون في الأوقاف، وكل القوانين الحاكمة للأوقاف في مصر شرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بالبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ملف إدارة الوقف العربي.

وأضاف جمعة، أن الوزارة طبعت ٨٥ كتابًا عربيًا ومترجمًا لتجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف ومنها وأهمها كتاب الكليات الست، متابعا: "شكلنا لجنة لحصر المصارف الحقيقية للأوقاف، ويتم الآن جمع الأوقاف تفصيلاً ومكان إنفاقها".

وأشار إلى أن أهم مصارف الأوقاف هي الدعوة وعمارة المساجد والبر، وننفق 300 مليون سنويا لتحسين المستوى المالي للأئمة، وتابع: "نتمنى مضاعفة هذا المبلغ حيث يوجد أئمة تحصل على 490 جنيه وهو راتب أقل إمام، بينما تصل مكافأة الإمام ٢٧٠٠ جنيه".

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ولفت إلى أنه جرى إنشاء ٨٢٩ مدرسة لتحفيظ القرآن، و179 مدرسة علمية تقدم دروس الشباب من الأئمة، وجرى تخصيص 350 مليون جنيه للدعوة ضمن المصاريف.

وأوضح الوزير، أن موازنة المساجد كانت 120 مليون شاملة صيانة وإحلال وتجديد، مشيرا إلى وجود قائمة انتظار كبيرة بعد غلق 3400 مسجد بسبب الصيانة، مستطردًا: "الآن يتم عمل ٧٣٢ مسجد كل عام كمستهدف ووصلنا إلى عمل متوسط 600 مسجد بين صيانة وحلال وتجديد".

وأوضح جمعة أن المساجد الأثرية بلغت تكلفة صيانتها 700 مليون جنيها، موضحا أنه لا يوجد الآن سوى 1300 مسجد فقط في قائمة الانتظار.

وقال إن صافي إيرادات الأوقاف في عام 2018-2019 بلغ 900 مليون يخصص منها 400 مليون جنيه للبر.