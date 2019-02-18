الرقابة الإدارية: ضبط مسئول سابق وأخر لاستيلائهما على 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من (ع أ.م) المدير العام الأسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ (حاليا بالمعاش)، و (و.س) مندوب الصرف بذات المكتب لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ ٣ ملايين جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة بمعاشات متوفين، دون علم ورثتهم من الأرامل والأيتام من مستحقي صرف تلك المعاشات، وذلك من خلال استخدامهما لكروت الصرف الإلكتروني التي استحوذا عليها دون وجه حق.
وبعرض المتهمين الاثنين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما.
في السياق ذاته، نجحت الهيئة في ضبط ١٥ شخصا من بينهم ٥ موظفين بمكتب تأمينات السلام، لقيام موظفي المكتب بتقاضي مبالغ مالية من باقي المتهمين على سبيل الرشوة مقابل إثبات استكمالهم لمدد التأمينات عن فترة خدمتهم بموجب مستندات مصطنعة، ليتمكنوا من صرف المعاش المبكر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
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