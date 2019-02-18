"السياحة": نستهدف تدريب 5400 عامل في القطاع بنهاية يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تصوير- فريد قطب:

قالت سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب، إن الوزارة تستهدف 5400 عامل بالقطاع بنهاية شهر يونيو المقبل.

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وأضافت بهجت، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بأحد فنادق القاهرة، أن يجرى تدريب 1200 عامل في منطقة جنوب سيناء، و250 عاملا آخر في البحر الأحمر، و250 في المراكب العائمة، و1500 عامل في مجال الأنشطة المائية والغوص.

وأوضحت إن الوزارة تعمل على استراتيجية رفع كفاءة العنصر البشرى.

وأشارت إلى أن وزيرة السياحة شددت على أن انتخابات اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمس كان المطلب الأول للقطاع السياحي، موضحة أنها منذ توليها المسئولية في يناير 2018 وهى تعمل لتنفيذ هذا المطلب وأن يكون هناك مجالس منتخبة تمثل القطاع الخاص.