محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدم النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لسرعة النظر لقائمة انتظار مرضى القلب في المستشفيات الحكومية وخاصة المستشفى الفرنساوي بطنطا.
وأوضح طعيمة في بيانه، أنه "في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة والسكان، بتدشين عدة حملات من أجل صحة المواطن بناءًا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنها تناست العلاج على نفقة الدولة وأصبحت قائمة الانتظار طويلة وخاصة عمليات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات".
وأكد عضو مجلس النواب أن "مثل هذه العمليات لايمكن تأجيلها لأنها تساوي الحياة"، مطالبًا بسرعة تدعيم بالمستشفيات التي تقوم بمثل هذه العمليات ومنها المستشفى الفرنساوي بطنطا حيث لا يوجد بها دعامات.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل لوزيرة الصحة يطالب بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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