اللجنة النقابية للعاملين بشركة صناعة الورق تعلن تأييدها لتعديل الدستور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة "سيكلام" إحدى مجموعة شركات منصور، والشركة العامة لصناعة الورقة "راكتا"، تأييدهما للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب.
وقالت لجنة "سيكلا"، في بيان لها، الإثنين، "نؤيد بكل حب وكل فخر التعديلات الدستورية المقدمة من مجلس النواب، وندعم بكل قوة خطوات الدولة المصرية نحو التقدم الاقتصادي والريادة العربية، مع خالص الأمنيات بتحقيق حلم مصر الجديدة.
كان مجلس النواب وافق الخميس الماضي، بأغلبية أعضائه على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة 485 نائباً، وإحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقريرها الذى سيُعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها المقدرة بـ60 يوماً.
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