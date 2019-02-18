محافظ الجيزة يوجه بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح حملة "2 كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

عقدت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا في ديوان عام المحافظة، لدعم حملة "2 كفاية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وترأس الاجتماع الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور مدير مديرية التضامن بالجيزة صبري عبد الحميد، ومدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة الدكتورة هناء سرور، والدكتورة راندا فارس منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن والمنسق العام لحملة "2 كفاية".

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وقالت الدكتورة لمياء عبد القادر إن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وجه بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح المبادرة وتذليل أي عقبات، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وبهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من البرنامج بقرى وحضر المحافظة، مضيفة أن الحملة تعمل على مواجهة وتلافي المشاكل الناجمة عن الزيادة السكانية وما يترتب عليها من آثار سلبية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية وكونها السبب الرئيسي لتأخر ظهور أي مؤشرات للتنمية.

وأكدت نائب المحافظ تقديم المحافظة الدعم الكامل للحملة، حيث تحتل محافظة الجيزة المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الأعمال التي بدأت منذ انطلاق الحملة، مثل تقديم الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتنظيم قوافل طبية وتوعوية بالأماكن البعيدة وتجهيز الوحدات الصحية بالأجهزة والوسائل المناسبة والتنسيق بين الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف لتنفيذ الندوات التثقيفية والتوعوية.

من جانبها، قالت الدكتورة راندا فارس المنسق العام للحملة إن الملف السكاني عانى من الإهمال خلال السنوات الأخيرة، وإن معدلات النمو السكاني لا تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والأمية، مؤكدة ثقتها في نجاح حملة "2 كفاية" بمحافظة الجيزة، في ظل الاهتمام الذي لمسته من المسؤولين والقيادات التنفيذية وجمعيات المجتمع المدني بالمحافظة.