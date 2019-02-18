أخبار مصر | مستشار وزير السياحة: نستهدف توظيف شخص من كل أسرة في القطاع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار وزير السياحة: نستهدف توظيف شخص من كل أسرة في القطاع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سها بهجت مستشار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للتدريب، إن رؤية الوزارة هي تحسين كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بالسياحة، للإرقاء بالخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضا السائحين.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزيرة السياحة اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أن الرؤية تتم عن طريق تحديث منظومة التدريب بما يتناسب مع المتطلبات العالمية، وتزويد الأعداد طبقا للمتطلبات الحديثة للقطاع، وتدريب وتأهيل الخريجين والباحثين في مجال السياحة لتحقيق رؤية سياحية كبيرة تربط التعليم باحتياجات سوق العمل مع وزارة التربية والتعليم والقوى العاملة.

واستعرضت بهجت، ماتم إنجازه وكان التركيز الأكبر على بعض المهن السياحية وضرورة توفير السلامة المهنية وصحة الغذاء لذلك تم تدريب 1200 عامل بمحافظة جنوب سيناء و250 في البحر الأحمر و250 من العاملين في المراكب العائمة، وتدريب 220 من العاملين في الشركات السياحية بالتعاون مع الغرفة المتخصصة.

وأكدت أن توفير عمالة مؤهلة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين هو أهم ماتتركز عليه المنظومة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة.