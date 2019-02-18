أخبار مصر | سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالدقهلية ويكرم شيوخ المهنة الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالدقهلية ويكرم شيوخ المهنة الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثانية لمعهد المحاماة بفرعيتي شمال وجنوب الدقهلية، كما يكرم شيوخ المهنة، يوم الخميس المقبل.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تقام الاحتفالية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، في تمام الواحدة ظهرا، بحضور عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة ورموز المحاماة بمحافظة الدقهلية.
يشار إلى الاحتفالية تنظمها فرعيتي شمال وجنوب الدقهلية، بالتنسيق مع محمد عريضة ومحمد الصياد عضوي مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، وافق على طلب إنشاء اتحاد محامي ملوي، المقدم من عشرة محامين، خلال لقائه بهم، اليوم الاثنين، على أن يعمل الاتحاد تحت مظلة النقابة.
وأوضح مقدمو الطلب أن محامي ملوي المشتغلين اجتمعوا في وقت سابق، واتفقوا على تشكيل الاتحاد بهدف توحيد الصف، وتقديم خدمات مهنية وثقافية للمحامين، وتنفيذ قرارات النقابة العامة، ومعاونة النقابة الفرعية، والوقوف مع المحامين في أزماتهم القضائية وغيرها.
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن هذا اليوم كانت تتمناه منذ حلف اليمين فكان المطلب الأول من المهتمين بالسياحة هو معرفة ميعاد اكتمال الاتحاد بالغرف السياحية بشكل مؤسسي وله انتخابات، ليتم إعادة إحياء التدريب والموضوعات التي ظلت لفترات كبيرة معطلة.
وأضافت المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أنه ﻹنجاح أي عمل يجب أن يكون جماعي، متابعة: "إحنا بنعزز النجاح، فلما بيحصل بنكون عايزين نستمر فيه، فالآن أصبح متواجد اتحاد غرف منتخبه ومجلس نواب ووزاره لنستمر".
وأكدت وزيرة السياحة أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة وأنه ينمو دوليا بشكل كبير وفي احتياج أن يلائم النمو بمكانة مصر بالذي تقدمه للعالم.
وأشارت إلى أن الجهود تحتاج لتكاتف جميع القطاعات سواء القطاعات الخاصة ومجلس نواب واتحاد الغرف والحكومة مؤكدة أن الجهود بها محاور مختلفة سواء مؤسسية تشريعية، بنية تحتيه واتجاهات دوليه عالمية.