أخبار مصر | سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالدقهلية ويكرم شيوخ المهنة الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يفتتح معهد المحاماة بالدقهلية ويكرم شيوخ المهنة الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، الدورة الثانية لمعهد المحاماة بفرعيتي شمال وجنوب الدقهلية، كما يكرم شيوخ المهنة، يوم الخميس المقبل.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تقام الاحتفالية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، في تمام الواحدة ظهرا، بحضور عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة ورموز المحاماة بمحافظة الدقهلية.

يشار إلى الاحتفالية تنظمها فرعيتي شمال وجنوب الدقهلية، بالتنسيق مع محمد عريضة ومحمد الصياد عضوي مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، وافق على طلب إنشاء اتحاد محامي ملوي، المقدم من عشرة محامين، خلال لقائه بهم، اليوم الاثنين، على أن يعمل الاتحاد تحت مظلة النقابة.

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وأوضح مقدمو الطلب أن محامي ملوي المشتغلين اجتمعوا في وقت سابق، واتفقوا على تشكيل الاتحاد بهدف توحيد الصف، وتقديم خدمات مهنية وثقافية للمحامين، وتنفيذ قرارات النقابة العامة، ومعاونة النقابة الفرعية، والوقوف مع المحامين في أزماتهم القضائية وغيرها.