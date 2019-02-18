أخبار مصر | المشاط: القطاع السياحي ينمو دوليا بشكل كبير ويجب أن يلائم مكانة مصر عالميا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاط: القطاع السياحي ينمو دوليا بشكل كبير ويجب أن يلائم مكانة مصر عالميا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن هذا اليوم كانت تتمناه منذ حلف اليمين فكان المطلب الأول من المهتمين بالسياحة هو معرفة ميعاد اكتمال الاتحاد بالغرف السياحية بشكل مؤسسي وله انتخابات، ليتم إعادة إحياء التدريب والموضوعات التي ظلت لفترات كبيرة معطلة.

وأضافت المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد والمنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أنه ﻹنجاح أي عمل يجب أن يكون جماعي، متابعة: "إحنا بنعزز النجاح، فلما بيحصل بنكون عايزين نستمر فيه، فالآن أصبح متواجد اتحاد غرف منتخبه ومجلس نواب ووزاره لنستمر".

وأكدت وزيرة السياحة أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة وأنه ينمو دوليا بشكل كبير وفي احتياج أن يلائم النمو بمكانة مصر بالذي تقدمه للعالم.

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وأشارت إلى أن الجهود تحتاج لتكاتف جميع القطاعات سواء القطاعات الخاصة ومجلس نواب واتحاد الغرف والحكومة مؤكدة أن الجهود بها محاور مختلفة سواء مؤسسية تشريعية، بنية تحتيه واتجاهات دوليه عالمية.

وأكدت المشاط أن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصري، والتي يجب العمل على تنميتها، مشيرة إلى أن 7 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية

وتابعت: "لكي تكون قادر على التنافس يجب أن يتواجد ناس معدة علميا وتدريبيا ليكون قطاع قادر على جذب الناس وأن تكون المنشآت الفندقية على مستوى به تنافسية وتطوير دائم".