«المحافظين»يطالب الحكومة بطرح 4 شركات للاكتتاب العام

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رئيس الوزراء
تقدم البرلماني محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجهة إلى لجنة الخطة والموازنة، ويمثلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الأربع شركات المزمع طرحها للاكتتاب العام من قبل وزارة قطاع الأعمال بالبورصة المصرية، وهم «الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، وإسكندرية للحاويات، ومصر الجديدة».
وأعلن نائب المحافظين، في طلبه أنه يود أن يتم طرحهم بنظام التوزيع بالتساوي المتدرج صعودا من الحد الأدنى للاكتتاب بين المكتتبين، ثم الأعلى فالأعلى لأن هذه الشركات جميعها رابحة، حتى يتم التشجيع والسماح لأكبر عدد من المواطنين من الاستثمار بالبورصة. (إقرأ أيضا: «المحافظين» ينظم دورات تدريبية
وأعلن نائب المحافظين، في طلبه أنه يود أن يتم طرحهم بنظام التوزيع بالتساوي المتدرج صعودا من الحد الأدنى للاكتتاب بين المكتتبين، ثم الأعلى فالأعلى لأن هذه الشركات جميعها رابحة، حتى يتم التشجيع والسماح لأكبر عدد من المواطنين من الاستثمار بالبورصة. (إقرأ أيضا: «المحافظين» ينظم دورات تدريبية لسائقي باصات المدارس).
وأضاف سليم، أن نظام التوزيع بنسبة من الأموال المقدمة للاكتتاب، يجعل الكثير يعزف عن المشاركة، ويُحد من تشجيع صغار المستثمرين من الاستثمار بالبورصة ويضع الوزارة في شبهة تصفية شركات رابحة لمصلحة بعض رجال الأعمال وفقا لما يتردد بين الناس بخلاف أن هذا النظام مجرب في كثير من دول العالم، ويسمح نظام البورصة المصرية بتطبيقه.
وأشار إلى أن هذا النظام يسمح للعاملين بالاكتتاب ويدحض اَي شبهة قبل وزارة قطاع الأعمال أو الحكومة.
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