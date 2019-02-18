انت الان تتابع «المحافظين»يطالب الحكومة بطرح 4 شركات للاكتتاب العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء

تقدم البرلماني محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجهة إلى لجنة الخطة والموازنة، ويمثلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الأربع شركات المزمع طرحها للاكتتاب العام من قبل وزارة قطاع الأعمال بالبورصة المصرية، وهم «الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، وإسكندرية للحاويات، ومصر الجديدة».

وأعلن نائب المحافظين، في طلبه أنه يود أن يتم طرحهم بنظام التوزيع بالتساوي المتدرج صعودا من الحد الأدنى للاكتتاب بين المكتتبين، ثم الأعلى فالأعلى لأن هذه الشركات جميعها رابحة، حتى يتم التشجيع والسماح لأكبر عدد من المواطنين من الاستثمار بالبورصة. (إقرأ أيضا: «المحافظين» ينظم دورات تدريبية

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