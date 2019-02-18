شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يبحث سبل مواجهة الفساد المالي والإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، عددا من الملفات الرقابية وسبل مواجهة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من خطة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ إن هناك تعاونا رفيع المستوى وتنسيقا كاملا بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر للواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة وغير المسبوقة في مواجهة الفساد المالي والإداري، وضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.