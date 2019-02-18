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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يطلق اسم الشهيد طه خضيري على الطريق المؤدي لقريته (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إطلاق اسم المجند طه إبراهيم خضيري، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الأخير على أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش، على الطريق المؤدي لقريته بمركز جهينة.
جاء ذلك اليوم خلال تقديم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد بمقر عائلته بقرية «نزة الدقيشية» بمركز جهينة، معربا عن خالص تعازية وعميق مواساته لوالد الشهيد ولأسرته، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته .
وأكد «الأنصاري»، أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، منوها إلى أن الدولة تقدر تماماً تضحيات أبناءها، وتقف دائما بجوار أسر الشهداء لأنهم قدموا أعز ما يملكون فداء للوطن الغالي.
وكان محافظ سوهاج استقبل ظهر اليوم جثمان الشهيد الثاني في الحادث المجند أحمد عدلي أحمد بمطار سوهاج العسكري، وأناب اللواء يسري خضر، السكرتير العام لحضور تشييع الجنازة، وتقديم واجب العزاء بمسقط رأس الشهيد بقرية «إدفا» بمركز سوهاج.
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