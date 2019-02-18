شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بصرف إعانة شهرية لشاب من ذوي القدرات الخاصة ومُسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محافظ الشرقية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية شهرية لشاب من ذوي القدرات الخاصة يعاني من بتر الطرفين السفليين مما أدى إلى عجزه عن العمل وليس لديه دخل، مع عمل معاش تكافل وكرامة ليحيا حياة كريمة ومراعاة لظروفه الصحية والاقتصادية الصعبة .

كما وافق المحافظ على صرف إعانة شهرية مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي لسيدة مسنة وأرملة لتتمكن من قضاء متطلبات حياتها المعيشية مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لها.

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جاء ذلك خلال استقبال محافظ الشرقية الإثنين عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم وتوفير الحلول اللازمة لها بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية للمحافظة واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وعدداً من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بإستعجال إعتماد الأحوزة العمرانية الخاصة بتوابع وقرى ومراكز المحافظة إستجابة لمطلب المواطنين وللقضاء على ظاهرة البناء العشوائي .

وأصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم من كل إسبوع لإستقبال وحل مشاكل المواطنين ومتابعة كافة المشروعات المنفذه في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة .