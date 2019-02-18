شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تدعم حملة «2 كفاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد بديوان عام محافظة الجيزة اجتماعا تنسيقيا، اليوم الاثنين، لدعم حملة «2 كفاية» والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وترأس الاجتماع الدكتورة لمياء عبدالقادر، نائب محافظ الجيزة، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور صبري عبدالحميد، مدير مديرية التضامن بالجيزة، والدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والدكتورة راندا فارس، المنسق العام للحملة.

وقالت الدكتورة لمياء إن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح المبادرة وتذليل أي عقبات، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وبهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من البرنامج بقرى وحضر المحافظة.

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وأوضحت أن الحملة تعمل على مواجهة وتلافى المشاكل الناجمة عن الزيادة السكانية وما يترتب عليها من آثار سلبية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية وكونها السبب الرئيسي لتأخر ظهور أي مؤشرات للتنمية.

وأكدت الدكتورة لمياء على تقديم المحافظة الدعم الكامل للحملة، حيث تحتل محافظة الجيزة المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الأعمال التي بدأت منذ انطلاق الحملة مثل تقديم الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتنظيم قوافل طبية وتوعوية بالأماكن البعيدة وتجهيز الوحدات الصحية بالأجهزة والوسائل المناسبة والتنسيق بين الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف لتنفيذ الندوات التثقيفية والتوعوية.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة راندا فارس، منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن ومنسق عام حملة 2 كفاية، بأن الملف السكاني عانى من الإهمال خلال السنوات الأخيرة، وأن معدلات النمو السكاني لا تتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والأمية.

وأكدت على ثقتها من نجاح حملة 2 كفاية بمحافظة الجيزة في ظل الاهتمام الذي لمسته من المسؤولين والقيادات التنفيذية وجمعيات المجتمع المدني بالمحافظة.