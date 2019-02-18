شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي لطلاب جامعة المنصورة: قاطعوا «الفن المبتذل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان محمد صبحي عن إهداء جامعة المنصورة تخفيضا ٥٠٪ لجميع الرحلات التي تنظمها لمسرحية «خيبتها» التي يقدمها حاليا على مسرح سنبل، وتخصيص ١٠ مقاعد بكل حفلة للمتميزين من طلاب الجامعة.

جاء ذلك خلال مشاركة الفنان محمد صبحي في مهرجان «800 سنة منصورة» والذي تنظمه جامعة المنصورة بمناسبة مرور ٨ قرون على إنشاء مدينة المنصورة. وطالب «صبحى» طلاب جامعة المنصورة بمقاطعة الفن السيئ المبتذل والذى وصفه «بأنه مخرب للمجتمع وللذوق والإحساس العام».

وقال: «الفن هبة من الله لنسمو بالمشاعر والكلمة، فمثلا أم كلثوم جعلت المتعلم والأميّ يسمعوا القصائد الصعبة ويستمتعوا بها لأنها ارتقت بهم».