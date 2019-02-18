شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشاركون في جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء بدمنهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الآلاف من أهالى قرية أبوزينة، التابعة لمركز دمنهور، والقرى المجاورة في الجنازة الشعبية والعسكرية للمجند محمد إبراهيم جمعة سعفان، الذي استشهد متأثراً بإصابته في الحادث الإرهابى الذي استهدف أحد التمركزات الأمنية بمحافظة شمال سيناء.

ردد المشاركون في الجنازة هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله» و«بالروح بالدم نفديك يا شهيد»، كما حمل تلاميذ المدارس لافتات مكتوبا عليها: «يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح»، و«لا للإرهاب».

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شارك في الجنازة اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، واللواء أ.ح وليد حمودة، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء فاضل عمار، نائب مدير أمن البحيرة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، وعدد من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والمنطقة المركزية والجيش الثانى الميدانى، بالإضافة إلى عدد من زملاء الشهيد.

انطلقت مراسم الجنازة من قرية الشهيد، حيث أقيمت مراسم الجنازة التي أمَّها الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، وسارت الجنازة حتى مدافن الأسرة بقرية نفرة بمركز دمنهور محمولاً على أعناق زملائه من أبناء القوات المسلحة وأصدقائه من أبناء القرية ملفوفًا بعلم مصر، وحرصت والدة الشهيد على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على التابوت الذي يحمل جثمان نجلها والمحاط بعلم مصر، كما حرصت على السير في جنازة نجلها الشهيد.

وقدم المحافظ والمشاركون في الجنازة واجب العزاء لوالد الشهيد، وندد المحافظ بالعملية الإرهابية، ونعى جميع الشهداء في الهجوم الغاشم.

جنازة شهيد دمنهور

جنازة شهيد دمنهور

جنازة شهيد دمنهور

جنازة شهيد دمنهور

جنازة شهيد دمنهور