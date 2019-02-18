شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تناقش الاختناقات المرورية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتشكيل لجنة تضم وزارات الرى والنقل والتنمية المحلية، لوضع دراسة كاملة ورؤية شاملة لإنشاء كوبرى علوى في مدخل الجهة الشرقية من بندر مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، أو إنشاء مزلقان أو كوبرى سطحى، للقضاء على أزمة التكدس المرورى بالمنطقة ومنع تكرار الحوادث.

وأعطى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة المزمع تشكيلها، مهلة شهراً للانتهاء من وضع تقريرها الأولى، على أن يكون هناك تصور بشأن حل الاختناقات المرورية والتكدس وإيجاد حل لهذه الأزمة، على أن تقود وزارة التنمية المحلية الاجتماع التنسيقى الأولى وإفادة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمذكرة بتوقيعات كل الممثلين.

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وقال النائب عبدالحكيم مسعود، صاحب طلب الإحاطة، أنه طالب أكثر من مرة بإنشاء مزلقان بالمنطقة لخدمة المواطنين، بسبب الازدحام الذي تشهده نتيجة وجود منطقة مدراس، وانتقال المزارعين من وإلى الجهتين.

فيما أعلن ممثل محافظة بني سويف بالاجتماع تأييده ودعم المحافظة للطلب، وقال إن المقترح له أهمية كبيرة وسيمنع التكدس المروري بهذه المنطقة، محملاً المسؤولية لوزارة الري لتنفيذه، وقال: «المقترح ذو أهمية كبرى لكن المنوط بتنفيذه وزارة الري»، لافتاً إلى أنه بعد المراجعة والتواصل مع الجهات المختصة اتضح أنه سيكلف مبالغ كبيرة.

فيما رد أسامة فهمى، ممثل وزارة النقل، أن طلب الإحاطة محل النقاش، تابع لهيئة السكة الحديد والتنفيذ لوزارة الري، مقترحا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الرى والنقل وهيئة السكة الحديد والمحافظة للوقوف على كيفية وآلية تنفيذ الكوبرى، لأن هناك مطالب بنزع بعض الملكيات، وهذا ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم طلب إحاطة بشأن توفير اعتماد مالى بقيمة 7 ملايين جنيه لإنشاء كوبرى علوى للمشاة يمر أعلى السكة الحديد بمدينة الواسطى، وأعلن ممثلو وزارات التخطيط والمالية إدراجه في الخطة خلال الفترة المقبلة.