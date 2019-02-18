شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي غرب الإسكندرية: تعويضات مالية لأسر العقارات المهددة بالانهيار في كرموز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم انتشال 3 جثث من سكان العقار المنهار بمنطقة كرموز ونقل مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحًا أن العقارات في منطقة كرموز مهددة بالانهيار نظرًا لأن عمرها أكثر من 100 عام، وأن هناك رصدا ماليا لتعويض الأسر التي سيتم إخلاؤها من منطقة الخطورة، بجانب صرف إعانات للأسر المتضررة بسبب العقار المنهار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الأمطار الغزيرة أمس من أهم أسباب انهيار عقار بمنطقة كرموز، وأن جميع العقارات التي تمثل خطورة دائمة سيتم حصرها بدءًا من الغد لتنفيذ عمليات الإزالة.
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