شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري وعبور 340 فلسطينيًا في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، استثنائيًا وفي كلا الاتجاهين، لعبور العالقين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع.

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وأكد مصدر مسؤول أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر أن المعبر شهد أمس عبور 340 فلسطينيًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 304 فلسطينيين، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 36 فلسطينيًا، فضلًا عن إدخال كمية من المساعدات إلى قطاع غزة.

يذكر أن السلطات المصرية أعادت، الأحد، فتح بوابات معبر رفح البري، استثنائيًا وفي كلا الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين وإدخال المساعدات، بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.