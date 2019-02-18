أخبار مصر | محمد عمارة يستقيل من حزب المحافظين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة يستقيل من حزب المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور محمد عمارة استقالته من حزب المحافظين قائلاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: بعد التعنت في تحويل الخلاف السياسي في الرؤيا إلى خلاف معتمد على محاولات للتشويه والتنكيل وممارسة أبشع أنواع الديكتاتورية والحجر على الرأي بل والامتداد باستخدام اساليب غير أخلاقية لا تليق أبدا بحزب المحافظين وعدم لم الشمل لذلك أتقدم انا محمد عمارة باستقالتي من حزب المحافظين كرئيسا للجنة التسويق والعلاقات العامة المركزية وأيضا كعضو عادي في حزب المحافظين.

وأضاف: "ويعلم الله أننا بذلنا مجهودا لرفعة شأن هذا الوطن وشأن هذا الحزب الذي يأبى أن يتبع طريق الحكمة والحق.. ولكن لم ولن نسمح بأن نكون خنجرا مسموما في وطننا الحبيب مهما كان".