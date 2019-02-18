مصر | رفض استئناف محام وموظفين بالقصر العيني لتزويرهم شهادات مرضية لمتهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف محام وموظفين بالقصر العيني لتزويرهم شهادات مرضية لمتهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، رفض استئناف محامي واثنين موظفين بمستشفى قصر العيني على حبسهم، وقضى بتجديد حبسهم 45 يوما، على ذمة اتهامهم بتزوير شهادات إفادة من المستشفى لمتهمين في قضايا جنائية.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، جوزيف إدوارد زكي، والمستشار شادي سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، تمكنوا من ضبط كل من "م.ا" و"ج.ا"، موظفين في مستشفى قصر العينى، و"ع.ا" محامٍ، لاتهامهم بتزوير شهادات إفادة مرضية، لإنقاذ متهمين من أحكام قضائية.

وبعرض المتهمين على نيابة جنوب القاهر أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، حددها قاضي المعارضات، مرتين وجددها قاضي.

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حبس عاطل ضبط بحوزته 1200 قرص مخدر بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة أقرص مخدر وكمية من الحشيش، بقصد الاتجار، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطه الإجرمي، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.

وتعود البداية أثناء مرور حملة أمنية بقيادة الرائد أحمد مصلح معاون أول مباحث البساتين لتفقد الأوضاع الأمنية، حيث تم ضبط "ثروت.ف" 35 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة دار السلام بحوزته (1200 قرص مخدر- كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بما تقدم.