مصر | "الداخلية" تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة للعام الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة للعام الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وبالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة يراعى اتباع الشروط والإجراءات التالية:

إجراءات وإشتراطات تقديم الطلبات

- تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب ( ترفق صورة البطاقة بالطلب ) .

- المواعيد المقررة لتقديم الطلبات تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019م حتى يوم الخميس الموافق 7/3/2019م ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

- تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

- يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصـــرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن ( 25) عاماً ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 13/6/2019م الموافق 10شوال 1440هـ ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه ، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر ، بشرط ألا يقل عمر المحرم عن 18 عاماً من تاريخ 13/6/2019م .

- يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض ( لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الإحتياجات الخاصة ) ولا يحق للحاج الفائز بالقرعة المطالبة بأية تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية، فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج.

- يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية بنظام ( القرعة- السـياحة- الجمعيات- الهيئات ) وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا تبين سابقة أدائه لمناسك الحج خلال المدة المحددة، لا يُقبل طلبه.

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- بالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل.. وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يشترط إستخراج جواز سفر منفصل له .

- يشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة - الشركات السياحية - الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد أمضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة ، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1434هـ / 2013م وما قبلها ، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى ( أقل من 45 عام ) لم يسبق لها الحج من قبل أو المرافق لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة.

- تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالـنسبـة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة ( بطاقة الإئتمان - شبكة فورى .... ) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية .

- لايجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته ، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس .

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

- الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية ، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً ، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز ، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية .

- بيانات المرافق ( بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها ، الحالة الصحية ، رقم هاتف المحمول الشخصى ) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب ( مكرر ) ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة على مسئوليتهما.

نسبة الــ 10 % لأكبر المتقدمين سناً

- تخصص نسبة الـ 10 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً .. حيث تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل محافظة على حدة ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

- بالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ 10% يشترط إصطحاب مرافق واحد فقط ( ذكر أو أنثى) فى حالة تجاوزه سن الـ 70 عام مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حالة كون مقدمى الطلب كلاهما أكبر من 70 عام يجوز على سبيل الإستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما.