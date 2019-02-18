انت الان تتابع بسبب العواصف.. رفع حالة الطوارئ بالوادي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

رفعت الأجهزة المختصة بمحافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد معلنة حالة الطوارئ، بسبب تعرض المحافظة اليوم الإثنين، لعواصف ترابية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، مما تسبب في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية، جراء تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، فيما شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على سلامتهم، كما تابعت غرف العمليات بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية، ومستوى حدة العواصف الترابية.‎

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد توقعوا أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية على الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.(التفاصيل) كما توقع خبراء هيئة الأرصاد

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