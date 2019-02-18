انت الان تتابع حقيقة نشوب حريق هائل بمحطة «بنبان» للطاقة الشمسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد شاكر وزير الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، الأنباء التي ترددت بشأن اندلاع حريق في إحدى المحطات الشمسية بمشروع (بنبان) للطاقة الشمسية. وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لاندلاع حريق في إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مشددة على تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وتشوية جهود الدولة في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث شرز كهربائي خفيف داخل "محطة الكازار الإماراتية"، وذلك في أثناء التشغيل التجريبي وتم على الفور السيطرة عليه، من خلال إحدى طفايات الحريق المنتشرة داخل موقع المحطة ولم يمتد مطلقًا إلى الألواح الشمسية.وناشدت وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر