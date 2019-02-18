انت الان تتابع المالية توضح حقيقة طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عملات معدنية - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، الأنباء التي ترددت بشأن طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه وتداولها في الأسواق، وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، موضحة أن عملة الـ100 جنيه المعدنية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك العملة بمناسبة مئوية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتكريما له، قائلة: "جميع فئات أوراق النقد المتداولة بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك".
وأشارت الوزرة إلى أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مرورا بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على الوضع الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بالموافقة لوزير المالية على إصدار عملات تذكارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر المالية توضح حقيقة طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.