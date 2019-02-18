انت الان تتابع المالية توضح حقيقة طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عملات معدنية - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، الأنباء التي ترددت بشأن ‏طرح عملات معدنية فئة 100 جنيه وتداولها ‏في الأسواق، وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماما، موضحة أن عملة الـ100 جنيه المعدنية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك ‏العملة بمناسبة مئوية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتكريما له، قائلة: "جميع فئات أوراق النقد المتداولة بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك".

Advertisements

وأشارت الوزرة إلى أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مرورا بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل