انت الان تتابع التعليم: لم نجبر طلاب المنازل على شراء «التابلت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توزيع أجهزة التابلت في المنيا - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، ما تردد بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم طلاب نظام المنازل على شراء (التابلت) من الوزارة، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن الطلاب المقيدين بنظام تعليم المنازل ليسوا في إطار خطة الوزارة الحالية لتوزيع (التابلت)، مشددة على أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة بالكامل دون تحمل الطلاب سوى مبلغ 100 جنيه كرسوم تأمينية، كما أن (التابلت) لن يسترد من الطلاب بعد إنهائهم الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب نظام المنازل يمكنهم الوصول للمحتوى الدراسي الرقمي على الإنترنت من أي مكان، وأن الوزارة مسؤولة عن عقد امتحاناتهم في مكان مجهز تكنولوجيا ومعد للاختبارات، منوهة بأن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي (نظام المنازل)، سيتم من خلاله اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية