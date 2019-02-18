شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تقدم لها نحو 100 ألف و419 معلما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، تقدم نحو 430 ألف شخص إلكترونيًا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب التقدم. وأضاف «عمر» في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أن الوزارة اشترطت بعض الطلبات من المتقدمين لمحاولة تحقيق المساواة بين المتقدمين.

وأوضح أنه على مدار 7 أشهر تم حصر المعلمين التي تحتاجها الوزارة لسد العجز، حيث تبين بعد الحصر المبدئ وجود عجز قرابة 98 ألفا وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلى 68 ألف معلم.

وأكد الدكتور «عمر» أن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تقدم لها نحو 100 ألف و419 معلما، و226 ألفا حاصلين على مؤهل عال بدرجة جيد، و78 ألف حاصل على ليسانس آداب وتربية، بالإضافة إلى خريجي كليات الحقوق والطب البشري.

وقال «عمر» إن محافظات الدلتا تصدرت أعداد المتقدمين للمسابقة، وشهدت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة ثم المنوفية ثم الغربية ثم البحيرة والمنيا وباقى المحافظات.

وأضاف أن الوزارة أعلنت عن 20 تخصصا وأكثر التخصصات اقبالا كان معلم فصل باجمالى 71 ألف متقدم ونحو 356 ألفا و50 ألفا في المرحلة الإعدادية والفندقى لم يتقدم أحد.

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وأوضح أنه 275 ألفا استكملوا كافة بياناتهم خلال عملية التسجيل، و152 ألفا لم يسجلوا البريد الالكترونى وسوف تتيح الوزارة موقع الوزارة اليوم لمدة 48 ساعة لإضافة البريد الإلكتروني للمتقدمين فقط. وأشار إلى أن التقديم تم وفق آلية الكترونية والوزارة تابعت التقدم للمسابقة، بشرط حصول المتقدمين على مؤهل تربوى.

وأكد أنه ضمانا لعدم استغلال النفوذ تم اضافة شرط وهو موجود في قانون الخدمة المدنية وهو عدم تقدم أي شخص قريب للقيادات، موضحا أنه تم عمل حصر على مستوى المدارس، ولعدم حدوث مشاكل تم وضع شرط في العقد الذي يتم توقيعه بأن يعمل في المديرية والإدارة والمدرسة التابع لها.

وأوضح أن شهادة الخدمة العامة شرط أساسى في التقدم للمسابقة واجتياز الخدمة العامة شرط أما من يؤدون الخدمة فليس مقبولين. وأشار إلى أنه منذ السبت الماضى وحتى الخميس، يتم تلقى الطلبات والأوراق في الإدارات وتم تشكيل لجان في المديريات والإدارات لتلقى الأوراق وفحصها وكل خطوة تتم بشكل إلكتروني ضمانا الشفافية والعدالة.

أكد «عمر» أن آخر يوم لقبول أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في الإدارات والمديريات حتى يوم 21 فبراير الجاري، وأن الفحص الأمني للمتقدمين من أهم شروط التعاقد.

وأضاف أن الوزارة تحاول أن تسرع من إجراءات التعاقد ليكون المعلمين في أول مارس في المدارس، مؤكدا أن القيد العائلى سوف يخفف ويسرع من إجراءات الفحص الأمني.

وأضاف أنه حتى تاريخه لا توجد أي استثناءات من شروط المسابقة، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تبدأ مراسلة المتقدمين للمسابقة إلكترونيا ومدى قبوله في المسابقة من عدمه، حيث يتم تنظيم العمل من خلال الاستمارة الإلكترونية للمتقدمين.