شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «ألغيت عقد فيلا تابعة للوقف سعرها 600 مليون وتؤجر بـ8 جنيهات شهريًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه قام بإلغاء عقد فيلا تابعة لهيئة الوقف بمحافظة بكفر الشيخ مساحتها 3500 متر، نظرًا لتدني قيمتها التسويقية، حيث يصل سعرها إلى 600 مليون جنيه، ويتم تأجيرها بـ8 جنيهات شهريا.

Advertisements

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية، الاثنين: «مال الوقف مال الله ويجب أن يتم التعامل معه بالشكل العادل، وأنه لم يقم منذ مجيئه للوزارة بتخصيص أي متر أرض، ولن يتم ذلك إلا بالسعر العادل، قائلا: «لم أمضي على ورقة تخصيص حتى لو اتقطع يدي»، مشيرًا إلى أنه قام بإلغاء عقد بيع شقة على النيل، لإحدى السيدات، حيث تم منحها لها بمبلغ 2000 جنيه، باعتبارها سيدة فقيرة.

وأضاف: «الفقير لا يريد السكن على النيل أو اختيار مكان مميز ولكنه يريد سكن يأويه» وتابع: «وجدنا أيضًا مواطن استأجر عمارة من الأوقاف بقيمة 7 آلاف جنيه وقيمتها 70 ألف، وطالبناه بوضع قيمة عادلة»، قائلا: «لن يتضرر أي مواطن من قرار القيمة التسويقية ومن لا يستطيع دفع مبلغ كبير سنوفر لهم أماكن أخرى بأسعار أقل».

وتابع أن مصنع سجاد دمنهور كان إنتاجه 250 ألف متر سنويًا، وخسائره تصل إلى 3 مليون جنيهًا، تم تطويره لينتج 60 ألف متر، وحقق أرباح حوالي 4 مليون جنيه، مضيفًا: «هناك خطة لتطويره ليصل إلى 8 مليون متر ويتحول إلى مصنع استثماري.