شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تواصل طرح منتجات الخضر للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح منتجات الزراعات المحمية بالمواقع المختلفة والتابعة لمركز البحوث الزراعية من محاصيل الخضر للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة لها.

وقال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان ذلك ياتي انطلاقا من دور وزارة الزراعة في مكافحة غلاء الأسعار، وتخفيف العب عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة.

من جانبه، قال المهندس ابراهيم الدسوقي مدير عام الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية إلى انه تم طرح منتجات الخضر من الصوب الزراعية بالمناطق المختلفة لاسيما بمشروع غرب غرب المنيا والنوبارية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، ومنها الطماطم بسعر 10 جنيهات ل3 كيلو، البطاطس بسعر 6.5 للكيلو، والكابوتشي بسعر 4 جنيهات، واابصل بسعر 5 جنيه للكيلو، والباذنجان بسعر 7 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي بسعر 7 جنيه للكيلو، والقرنبيط بسعر 7.5 جنيه، والخيار بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.