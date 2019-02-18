شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة» لـ«النواب»: تعديل تشريعي جديد لتحديد إيجار سكن الأوقاف وفق سعر السوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن إعداد الحكومة لتعديل تشريعي سيقدم لمجلس النواب يسمح بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية التابعة للأوقاف وفق القيمة السوقية العادلة.
وقال جمعة، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية برئاسة النائب أحمد رسلان، الإثنين، إن التعديل المقترح يستثنى أموال الوقف على اعتبار أن الوقف لا يخص أشخاص لأنه مال الله.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه لن يتم تجديد أي عقد إيجار أراضي زراعية اعتبارًا من الموسم الزراعي المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة؛ خاصة أن القانون الحالي يسمح له بذلك.
وأضاف أن الأمر نفسه سيطبق على الأراضي الفضاء ، وأنه لن يتم تأجيرها إلا بالقيمة السوقية حتى يتم صرف هذه الأموال على مجالات الصحة والتعليم والفقراء، وبذلك يمكن أن تتضاعف أموال الوقف بشكل كبير.
وقال جمعة إنه لن يستطيع أحد أن يعبث بأموال الأوقاف أو العودة إلى ما كان يطبق سابقا حتى لو ترك هو الوزارة، لأن ذلك يؤسس لمنظومة إدارية منضبطة.
وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم وزارة الأوقاف عبر خطاب بشأنه يمنع بيع أي قطعة من أراض الأوقاف.
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