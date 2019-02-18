شكرا لقرائتكم خبر عن «السولية» يوضح حقيقة «جدار شرم الشيخ»: «سور شبكي جمالي» يحمي خليج نعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن السور الذي سيتم إقامته على الطريق من ناحية منطقة الرويسات عبارة عن «سور شبكي بشكل جمالي لمنع عبور الأغنام والماعز في اتجاه خليج نعمة، ولصد الأوراق والبلاستيك المتطاير في اتجاه البحر وخليج نعمة».

تصريحات السولية تأتي في معرض تعليقه على صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، قال مصدرها إنها لـ«جدار عازل شديد الارتفاع سيطوق مدينة شرم الشيخ».

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وأضاف السولية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عبور الأغنام والماعز والجمال يتسبب في حوادث «ومنظر غير حضاري، حيث تعبر الجمال والماعز حتى حي النور وخليج نعمة».

وأشار رئيس المدينة إلى أن السعودية أقامت سورًا شبكيًا من مكة إلى المدينة المنورة لمنع عبور الإبل والجمال التى تتسبب في حوادث الطرق.

وأثارت الصور المتداولة استياء العديد من المواطنين. وقال عدد منهم إن السور يمنع رؤية جمال الطبيعة، كما أن كثيرا من السياح والأجانب وجهوا انتقادات للإنشاءات التي تعتزم الجهات التنفيذية إقامتها.

يشار إلى أنه في السنوات الماضية أثار الحديث عن إنشاء جدار عازل حول شرم الشيخ جدلا واسعًا بين السكان البدو ممن يعيشون ويعملون في نطاق المدينة. وحينها نفى مسؤولون وجود نية لإقامة الجدار.

سور شرم الشيخ العازل

سور شرم الشيخ العازل

سور شرم الشيخ العازل