شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد أمريكي رفيع في ضيافة مفتي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ووفد أمريكي رفيع المستوى، يمثلون أعضاء منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، ونخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدني الأمريكي.

وقال رئيس الهيئة الإنجيلية إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات القوية التي نعتز بها مع فضيلة المفتي، وأهميتها لنشاط برنامج الحوار المصري الأمريكي بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «هاندز» الأمريكية، التى نحاول من خلالها بناء الجسور وتقديم رؤية صحيحة لما يحدث في مصر، وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع الامريكي.

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وأضاف القس أندريه زكي أن جولات الحوار السابقة حققت نجاحًا كبيرًا خلال جلسات العمل التي استمع فيها كل طرف لرؤية الطرف الآخر، التى جرى خلالها تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع المصري والأمريكي لدى الطرفين، لا سيما عقب ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن مثل هذة اللقاءات الرسمية التي عقدت مع عدد من المسؤولين المصريين والأمريكيين ساهمت في بناء الثقة من أجل العيش المشترك.

من جانبه، رحب مفتي الجمهورية برئيس الهيئة الإنجيلية والوفد الأمريكي المرافق، وأكد اعتزازه الكبير بصداقة الدكتور القس أندريه.

وتابع «علام»، في كلمته خلال اللقاء، أن دار الإفتاء عبر التاريخ تعمل بكافة قدراتها على تصحيح الأفكار المغلوطة والمفاهيم الملتبسة على جميع الأصعدة، وأنها تسعى دائمًا إلى تأصيل الحوار ونشر روح المواطنة بين أبناء الأمة المصرية، والتصدى لثقافة التوتر واستغلال الدين فى إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد.