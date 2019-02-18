شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 430 ألف معلم تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، تقدم نحو 430 ألف شخص إلكترونيا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب التقدم.

وأضاف «عمر» في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أن الوزارة اشترطت بعض الطلبات من المتقدمين لمحاولة تحقيق المساواة بين المتقدمين.

وأوضح أنه على مدار 7 أشهر تم حصر المعلمين التي تحتاجها الوزارة لسد العجز، حيث تبين بعد الحصر المبدئي وجود عجز قرابة 98 ألف وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلى 68 ألف معلم.