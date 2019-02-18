شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب»: الأولوية لرصف «طريق الموت» بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل ورصف «طريق الموت» الواقع بين محافظتي الجيزة وبني سويف، والذي يبلغ طوله 1.8 كيلو متر، بسبب تكرار حوادث السيارات عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة عن ظاهرة تكرار حوادث السيارات بطريق الصعيد.

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بعض الطرق التي تشهد تكرار الحوادث لابد من وضع آلية للتعامل العاجل معها، بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.

وأضاف: «عندما يكون هناك تكرار لحالات الحوادث أرجو إعطاء أولوية لهذه الطرق للحفاظ على أرواح المواطنين، وإن لم تستطيع المحافظة توفير المبلغ الكافي لرصف الطريق سأتقدم بطلب باسمي لوزير التنمية المحلية لتوفير المبلغ من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين».

من جانبه، هاجم النائب محمد الحسيني، محافظة بنى سويف، إذ قال إن المبلغ المطلوب لإعادة تأهيل الطريق الجزء المتهالك من الطريق لا يتجاوز 2.5 مليون جنيه، وهو مبلغ غير كبير لمنع وقوع الحوادث، حسب قوله، مطالباً بسرعة تدبير الاعتماد المالي لوقف هذه الكوارث.

فيما وصف النائب هشام مجدي طريق الجيزة – بني سويف بطريق الموت، موضحاً أنه بعد السماح لسيارات النقل الثقيل، المرور عليه، تهالك لأنه لا يتحمل سير هذه السيارات الكبيرة، مطالباً بتوسعة الطريق ليتناسب مع حيوية الطريق ولمنع تكرار حوادث السيارات عليه.