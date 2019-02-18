شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض مع محافظ القليوبية منظومة النظافة والمخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة لمتطلبات محافظة القليوبية لدعم منظومة النظافة واهمها توفير العمالة المدربة وإنشاء محطات وسيطة بالمدن والقرى مع التنسيق مع كل الجهات المعنية لدعم وتفعيل المنظومة ورفع الوعى لدى المواطنين.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعا مع وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية لمتابعة اخر المستجدات في منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك تمهيدا لعرض خطة قابلة للتطبيق على الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال المحافظ إنه تم خلال الاجتماع مراجعة خطة المحافظة بشان الجمع والمحطات الوسيطة في طوخ واحتياجاتها للتشغيل وكذلك إنشاء محطة وسيطة بالقطاوى بحى شرق شبرا الخيمة والفترة الزمنية للانشاء لدخولها المنظومة وكذلك استعراض موقف الاحتياجات من مصانع التدوير المقترحة بجانب المصنع الحالى في عرب العليقات بالخانكة، مشيرا إلى انه تمت مراجعة موقف المدافن الصحية في عرب العليقات بالخانكة وكذلك المدفن المقترح إنشاؤه في العبور الجديدة والمخصص له 65 فدانا.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث فرص تعظيم الموارد المالية للمحافظة في تمويل منظومة النظافة ومواجهة ظاهرة النباشين.