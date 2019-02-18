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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، جرت أحداثا وتداولت أخبارا كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

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الدكتور هشام عرفات وزير النقل 

 

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دار الافتاء 

 

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

 

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موسم الحج 

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الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 

 

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البدر 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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