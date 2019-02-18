شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لـ"النواب": "نحن فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لأعضاء لجنة الشئون العربية بالبرلمان، اليوم الاثنين، خلال اجتماعهم لمناقشة قضية الوقف العربى: "احتاج لمساعدتكم لما أسعى لتحقيقه".

وتابع وزير الأوقاف: "أقول بما يرضى الله أننا فى أفضل مناخ سياسى للتعامل مع الوقف لأن رؤية الرئيس قائمة على الإيمان بأن الوقف مال الله وضرورة إدارة الوقف ادارة سليمة".

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وأشار جمعة، إلى أنه من 3 سنوات لم تكن هناك آلية لضبط مصارف الأوقاف، موضحا أن الوقف يحكمه امران ضوابط شرعية وضوابط قانونية والشرع والقانون غير متناقضين".

وأكد وزير الأوقاف، على أن كل القوانين الحاكمة للأوقاف تراعى الجوانب الشرعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم محاسبين وقانونين وعلماء لحصر المصارف الحقيقة وتم عمل برنامج مع وزارة الاتصالات لجمعها تفصليا ثم طرحها، لافتا إلى انهم بدأوا بـ100 حجة وتم حصر المصارف فى ثلاثة أنواع وهى باب عمارة المساجد وباب البر وباب الدعوة".