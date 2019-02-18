شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوضح كيفية إنفاق إيرادات الوزارة من الوقف.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن صافى ايرادات وزارة الأوقاف من هيئة الأوقاف نحو 900 مليون جنيه، تم تخصيص 350 مليون جنيه منها للانفاق على الدعوة و350 لعمارة المساجد و300 مليون جنيه للانفاق على باب البر والفقراء.

وأوضح خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الـ350 مليون جنيه التى تنفق على الدعوة تشمل 300 مليون جنيه لتحسين المرتبات و50 مليون جنيه على المدارس العلمية والقرانية.

وأضاف وزير الأوقاف أنه "عندما توليت الوزارة كان الإمام يتقاضى مرتب 1156 جنيه ويحصل على صافى مرتب نحو 800 جنيه وهو مبلغ ضعيف وحاليا يصل مرتب الإمام الصافى 2000 جنيه وسوف يتم تحسين المرتبات كلما تم تحسين إيرادات الوقف، مشيرا إلى أن أقل إمام يحصل على 450 جنيها من أموال عائدات الوقف.

وأشار وزير الأوقاف أمام اجتماع لجنة الشئون العربية برئاسة النائب احمد رسلان الى انه تم افتتاح 829 مدرسة لتحفيظ القران بالمجان ونستهدف فتح الفى مدرسة على مستوى الجمهورية بنهاية العام و200 مدرسة سنويا و تم اعتماد 2450 مكتب لتحفيظ القران

Advertisements

وأضاف أنه عندما توليت الوزارة كانت قائمة المساجد المغلقة تبلغ 3400 مسجد وكنا نحاول كل عام تخفيض العدد حتى انخفض العدد إلى 1400 مسجد مضيفا خلال 3 سنوات لن يكون هناك مسجد فى قائمة الانتظار وفقا لشروط الواقفين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بالنسبة للانفاق على باب والمخصص له 300 مليون جنيه كان فى الماضى يتم توزيعه عن طريق الموظفين، مشيرا إلى أنه فى أول عام تولى فيه الوزارة قام بإحالة بعضهم للنيابة.

وأضاف أنه " عملنا برتوكول مع الإسكان والتضامن لدعم مشروع سكن كريم فى محافظات الصعيد بـ100 مليون جنيه ودعم المرأة المعيلة بـ25 مليون جنيه وعمل 40 بطاقة رقم قومى بالمجان، وفي منطقة بئر العبد اخترنا 16 بيت لرفع كفاءتها وفى حلايب وشلاتين أوشكنا على الانتهاء من 100 بيت بتكلفة 25 مليون جنيه وقدمنا لصندوق ذوى الاحتياجات بوزارة الصحة نحو 20 مليون جنيه وخصصنا للتعليم 100 مليون لصندوق دعم التعليم و140 مليون جنيه لدعم الإسكان للاسر الأولى بالرعاية.