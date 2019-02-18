شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الصرف بالقليوبية والقاهرة تتحرك لمتابعة "طفح" بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، يرافقه المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة فور تلقيه بلاغا بوجود مشكلة طفوحات صرف صحى.

وأوضح مجاهد، أن الطفح فى منطقة منخفضة بمدخل أم بيومى بجوار الدائرى، وتم تركيب بدالات مناولة بالإضافة إلى تطهير الخطوط بصفة منتظمة لحين الانتهاء من إنشاء محطة الرفع وشبكة خطوط الإنحدار بمعرفة الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.

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وأضاف، أن منطقة أم بيومى بها كثافة سكانية مرتفعه ناتجه عن الأبراج شاهقه التى تم بنائها خلال السنوات الماضية مما أثر على إستيعاب تصرفات شبكات الصرف الصحي، وتم التنسيق مع شركة صرف صحى القاهرة للبدء فى اعمال تخفيف الاحمال عن المنطقة والتى من المتوقع ان تستمر اسبوعاً.

يذكر أنه يتم صرف خطوط إنحدار وشبكات المنطقة على خطوط تابعه لشركة الصرف الصحي للقاهره الكبرى ومنها إلى محطة بيجام الحلزونية التابعة لصرف القاهرة.

