شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": خريجو طب بشرى وحقوق تقدموا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن محافظات الدلتا فى مسابقة العقود شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين، وشهدت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة ثم المنوفية ثم الغربية ثم البحيرة والمنيا وباقى المخافظات.

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن أعداد المتقدمين وفق المؤهل 226 ألف حاصلين على مؤهل عالى بدرجة جيد، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائى تقدم له 356 ألف، و50 ألف فى المرحلة الإعدادية، بينما الفندقى لم يتقدم أحد.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، على أن 78 ألف حاصل على ليسانس آداب وتربية تقدم للمسابقة وهناك خريجى طب بشرى وحقوق تقدموا للمسابقة، مشيرا إلى أن الوزارة اعلنت عن 20 تخصص وأكثر التخصصات تقدمت معلم فصل باجمالى قرابة 71 ألف متقدم، لافتًا إلى أن التقديم تم وفق آلية الكترونية والوزارة تابعت التقدم للمسابقة، موضحًا أن المتقدمين شرط حصولهم على مؤهل تربوى.

وأكد عمر، على أنه ضمانا لعدم استغلال النفوذ تم اضافة شرط وهو موجود فى قانون الخدمة المدنية وهو عدم تقدم أى شخص قريب للقيادات، موضحا أنه تم عمل حصر على مستوى المدارس، ولعدم حدوث مشاكل تم وضع شرط فى العقد الذى يتم توقيعه بأن يعمل فى المديرية والإدارة والمدرسة التابع لها، موضحًا أن شهادة الخدمة العامة شرط أساسى فى التقدم للمسابقة واجتياز الخدمة العامة شرط أما من يؤدون الخدمة فليس مقبولين.

Advertisements

وكشف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن أنه منذ السبت الماضى وحتى الخميس 21 يتم تلقى الطلبات والأوراق فى الإدارات وتم تشكيل لجان فى المديريات والإدارات لتلقى الأوراق وفحصها وكل خطوة تتم بشكل إلكترونى ضمانا الشفافية والعدالة، موضحًا أنه 275 ألف استكملوا كافة بياناتهم خلال عملية التسجيل، و152 ألف لم يسجلوا البريد الإلكترونى وسوف تتيح الوزارة موقع الوزارة اليوم لمدة 48 ساعة لإضافة البريد الإلكتروني للمتقدمين فقط.



















