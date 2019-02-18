شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللجنة المشكلة لفحص أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تبدأ عملها من الغد، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدم إلكترونيا خلال عملية الفحص، وأن الاختبارات والمقابلات ستكون فى المديريات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجنة الفحص تستمر حتى الأسبوع المقبل، على أن يتسلم المتقدمين عملهم بداية مارس المقبل، وأن العقد سيكون لمدة 3 أشهر، غير قابل للتجديد إلا بشروط .

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وتابع نائب وزير التربية والتعليم: " عقب استلام العمل سيتم عمل مسح لحصر العجز والزيادة للمعلمين فى المدارس، ثم الإعلان عن مسابقة أخرى قبل بدء العام المقبل، وسيكون للمعلمين المتقدمين فى المسابقة الحالية وزنا نسبيا فى المسابقة الأخرى التى تعقد خلال الفترة المقبلة فى المدارس".