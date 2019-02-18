شكرا لقرائتكم خبر عن "شركات السياحة" تطالب باستبعاد مكاتب الطوافة المقصرة فى موسم الحج الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة احمد ابراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة خطابًا إلى مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج، تطلب فيه مخاطبة المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربیة لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مكاتب الخدمة المیدانیة الذین ثبت فى حقھم المخالفة والتقصیر فى تقدیم الخدمات بالمشاعر المقدسة الموسم الماضي.

وأوضح الخطاب، أن ذلك طبقا لتقارير اللجان المشتركة بین الغرفة والوزارة والمؤسسة فى أثناء تفقد المشاعر، وطلب الحطاب كذلك استبعاد تلك المكاتب من العمل مع شركات السياحة المصرية هذا العام، وتضمن الخطاب تحديد المكاتب التى ثبت تقصيرها الموسم الماضي.

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وقال أحمد إبراهيم، إن هذا الخطاب جاء فى إطار حرص الغرفة والوزارة أيضا على إنجاح موسم الحج والحفاظ على تميز الحج السياحى وتقديم أفضل الخدمات للحجاج، مضيفًا أن الغرفة شددت على ضرورة تحدید قیمة التعویضات الملائمة والمناسبة لحجم المخالفة وسرعة ردھا وموافاة الغرفة بموعد الرد، وذلك لتعويض أى ضرر ولو بسيط لحجاج السياحة خلال الموسم الماضى 1439ھـ.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إلى أن هناك اتفاقا تاما بين الغرفة والوزارة على تقديم كافة التسهيلات لحجاج السياحة وتذليل أية عقبات أمامهم وضمان كافة حقوقهم

وأضاف إبراهيم، أن الضوابط تضمنت عددًا من الخدمات المتميزة التى تقدمها الشركات للحجاج خاصة بالمستويين الاقتصادى والبرى الذى توليهما الوزارة أهمية خاصة لارتباطهما بالبسطاء من المواطنين مشيدًا بالتعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة.